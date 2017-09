Milan Games Week Indie 2017 ospiterà oltre 50 videogiochi made in Italy

: Anno dopo anno l’industria italiana dei videogiochi cresce esi propone come vetrina d’eccellenza per le sue migliori produzioni. Per tale motivo la manifestazione ospiterà ancora una volta, uno spazio espositivo di oltre 350 mq nel cuore dell’evento dedicato esclusivamente ai videogiochi made in Italy.

Il pubblico dell’evento avrà modo di testare con mano 56 titoli sviluppati da 48 studi. La selezione di videogiochi italiani più ricca di sempre a Milan Games Week, che rappresenta l’estro creativo che sta vivendo la nostra industria, mai così vivace. Proprio per supportare una simile crescita e una partecipazione quanto più ampia possibile all’evento AESVI, l’Associazione di categoria del settore videoludico italiano, ha deciso di sostenere gli studi di sviluppo offrendo 40 postazioni espositive gratuite rispetto alle 20 messe a disposizione nell’edizione precedente.

Nella line-up presente a Milan Games Week Indie sarà possibile provare titoli sviluppati per ogni piattaforma disponibile sul mercato, dalle console ai PC, dai dispositivi mobile a quelli di realtà virtuale. Titoli d’azione, di avventura, platform, puzzle, strategici, simulativi, punta&clicca, sparatutto e horror animeranno per i tre giorni di evento gli schermi che illumineranno lo stand Indie, offrendo un divertimento quanto mai vario e capace di venire incontro ai gusti dei videogiocatori. Il tutto arricchito dalla possibilità di poter incontrare e parlare di persona con gli sviluppatori presenti. Sarà presente in Milan Games Week Indie anche un Indie Shop da cui poter acquistare i videogiochi degli studi di sviluppo partecipanti in formato sia fisico che digitale, oltre che chiavi dei loro titoli in Early Access e merchandising abbinato.



Di seguito, la lista completa dei progetti presenti alla fiera:

di Firemill Games, gioco di carte per PC, Mac, Linux e mobiledi 3DClouds, kart-game per PC, PlayStation 4 e Xbox Onedi YumeGears, quiz per PC, Mac e mobiledi Broken Arms Games e pubblicato da MixedBag, dual stick shooter per Nintendo Switchdi Iperurania Arts, avventura grafica per PCdi Tiny Bull Studios, thriller psicologico per Oculus Rift, HTC Vive, OSVR e PlayStation VRdi Trinity Team, picchiaduro per PC, Mac e Linuxdi YumeGears, gioco di corse per PC, Mac, Linux e mobiledi Psychodev, avventura per PCdi Yonder, picchiaduro a incontri per PCdi Melazeta, gioco VR per mobile VR, Oculus Gear VR e Oculus Riftdi Invader Studios, survival horror per PC, PlayStation 4 e Xbox Onedi Footprints e pubblicato daAdventure Productions, punta&clicca per PCdi Zenko Games, gioco di ruolo per mobiledi Affinity Project, arcade con elementi gestionali per piattaforme mobiledi Caracal Games, open-world parkour per PCdi Pallas Studios, avventura per PCdi Runeheads, dungeon-crawler per PC e Macdi Potato Killer Studios, gioco di carte per PC, Mac e mobiledi Real Game Machine, horror per PC, PlayStation 4 + VR, Xbox One e HTC Vivedi LEAF Games & Software, MOBA per PCdi MixedBag, gioco d’azione e avventura per Nintendo Switchdi Three Souls Interactive, gioco di corse futuristiche per PC, console e mobiledi Evocentrica, platform per PCdi Antab Studio, shoot’em up per Xbox One, PC, Mac e Linuxdi Troglobytes, twin-stick shooter per PC, PlayStation 4 e Xbox Onedi Bad Seed, strategico a turni per PC e Macdi Studio Albatros, platform per PCdi LEAF Games & Software, arena FPS per PCdi Smoking Mirror, simulatore per PC, console e mobiledi Eggon, gioco di ruolo per piattaforme mobiledi Italo Games, gioco d’azione per PCdi Chroniclers Game Studio, punta&clicca per PCdi iMasterArt Production, horror per tutte le piattaforme (no mobile)di Luce Games, platform per PC e consoledi Neko8Games, puzzle-platform per PC, Mac e PlayStation 4di Studio Clangore, puzzle per mobiledi IV Productions, simulatore strategico per PC, Mac, console e mobiledi Digital Tales, gioco di corse per Samsung Gear VR e Daydreamdi CoseBelle, gioco di ruolo per PC, Mac e Linuxdi Dead Pixels, avventura sci-fi per PC e realtà virtualedi Syntactic Sugar, puzzle per mobiledi Unreal Vision, avventura interattiva per PC e mobiledi YumeGears, shoot’em up per PC, Mac, Linux e mobiledi 3GoGames, strategico a turni per PC e Macdi C.I.N.I.C. Games, avventura per PCdi Studio Evil, action RPG per PC, OSX, Linux e consoledi United Lines Studio, action RPG per PC, PlayStation 4 e Nintendo Switchdi Untold Games, simulatore di sopravvivenza per PCdi BitNine Studio, gioco di ruolo per PC, Mac e Linuxdi Alessandro Guzzo, avventura horror per PCdi Ducks In a Row, avventura per PCdi C.I.N.I.C. Games e pubblicato da Adventure Productions, avventura per PC, Mac e Linuxdi Unreal Vision, racing online battle arena per PC e consoledi Santa Ragione e pubblicato da MixedBag, gioco narrativo per Nintendo Switchdi Breaking Bytes, shoot’em up per PC, Mac e Linux