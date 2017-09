Milan Games Week: Samsung mostra i monitor che riscrivono il futuro del gaming

: A corollario di un anno ricco di annunci nel settore dei videogiochi,partecipa all’edizione 2017 dellaper far scoprire agli appassionati l'incredibile esperienza di gioco che solo i suoi Curved Gaming Monitor possono offrire e per condividere l’amore e la passione per il mondo degli eSport.

Questa partecipazione testimonia ulteriormente l’impegno dell’azienda in un settore dove continua a innovare con prodotti e iniziative pensate per i videogiocatori più appassionati. La Milan Games Week 2017 vede la collaborazione di Samsung con partner di prestigio come Xbox e AK Informatica oltre alla presenza dei propri monitor nella Personal Gamer Arena, lo spazio in fiera dedicato agli eSport con 30 postazioni e una capacità di oltre 900 spettatori. E proprio nella Personal Gaming Arena saranno protagonisti anche i MorningStars, il team di eSport di Samsung che sabato 30 marzo 2017 parteciperà alle semifinali di Overwatch.

“In Samsung amiamo offrire esperienze straordinarie e coinvolgenti tramite la nostra tecnologia. E siamo consapevoli di poterlo fare anche per i videogiocatori, offrendo loro monitor capaci di garantire esperienze di gioco sempre più realistiche, emozionanti e immersive”, ha dichiarato Martino Mombrini Direttore Marketing Divisione IT di Samsung Electronics Italia. “La nostra passione per questo mondo, però, ci ha spinto oltre, e ci ha portato a ideare qualcosa che possa creare valore per l’intero movimento. Per questo abbiamo deciso di dar vita alla nostra squadra di eSport, proprio per condividere con tanti altri appassionati come noi le emozioni che questo mondo riesce a regalarci”.

Un’esperienza di gioco immersiva e ottimizzata

Per il secondo anno consecutivo, Xbox ha scelto Samsung come partner per la Milan Games Week adottando nel proprio stand i Curved Gaming Monitor ideati per ottimizzare e arricchire l’esperienza di gioco. Il nuovo monitor curvo CHG70 da 27” si distingue per un design pulito e una risoluzione WQHD, che uniti a una curvatura di 1800R immerge completamente il giocatore nella sessione di gioco. Basato sulla tecnologia Quantum Dot, il monitor CHG70 è dotato di supporto HDR e un tempo di risposta da 1 Ms, garantendo allo stesso tempo ricchezza cromatica e una maggiore gamma di livelli di luminosità che valorizzano il gioco, senza fastidiose scie anche nelle sequenze più rapide.

Il più grande LAN party mai realizzata in Italia

In questa edizione della Milan Games Week, Samsung sarà anche partner di AK Informatica, contribuendo a creare con i suoi Curved Gaming Monitor della serie CFG73 il più grande LAN party mai realizzato in Italia con 150 postazioni destinate ad altrettanti videogiocatori che avranno la possibilità di sfidarsi simultaneamente in numerose competizioni su diversi giochi. Gli appassionati delle auto da corsa potranno vivere un’emozione vicina alla realtà grazie ai simulatori muniti di Monitor da 49” Ultrawide CHG90 dove sarà possibile giocare a Project Cars 2 sviluppato da Slighty Mad Studio e distribuito da Bandai Namco Entertainment.

Gli eSport: il sogno diventa realtà nella Personal Gamer Arena

L'impegno di Samsung nel mondo del gaming si manifesta anche con la passione per gli eSport. Samsung, infatti, è partner della Personal Gamer Arena, lo spazio con una capacità di oltre 900 posti a sedere dove appassionati e curiosi potranno essere coinvolti nel vivo delle competizioni gaming e assistere a tre giorni di sfide. La Personal Gamer Arena sarà dotata di 30 postazioni per pro-player allestite con monitor curvi Samsung CFG70, un modello che con una frequenza di aggiornamento accelerata (144 Hz) e un tempo di risposta di 1Ms garantiscono le migliori prestazioni durante tutta la competizione.

Nella Personal Gamer Arena saranno protagonisti anche i MorningStars, il team professionista di eSport voluto da Samsung che sabato 30 settembre si batterà per le semifinali di Overwatch, e che verrà accompagnato dal team manager Davide “Crirawin” Scavo e dal coach Edoardo “edOzz” Pahle. Un sogno che diventa realtà, quello degli eSport e della nascita dei MorningStars, la prima squadra professionista di Samsung in Italia, che si aggiunge a una serie di iniziative coltivate negli anni dall’azienda in questo mondo, come le Gaming Party Night e Fight for Glory, le competizioni dedicate agli appassionati del celebre titolo di Blizzard, Overwatch.