Milestone annuncia la data di uscita di MXGP 3

Dopo aver annunciato di essere al lavoro su una nuova IP (),ha svelato anche la data di uscita di, nuovo episodio della serie racing con licenza ufficiale

MXGP 3 sarà disponibile dal 12 maggio su Xbox One, PlayStation 4 e PC Windows, i preordini digitali sono già disponibili su tutte le piattaforme indicate. Nel momento in cui scriviamo, Milestone non ha annunciato bonus preorder o eventuali Limited Edition del gioco, restiamo quindi in attesa di eventuali novità in merito. In calce alla notizia trovate nuove immagini e i packshot ufficiali di MXGP 3.