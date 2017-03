ha annunciato di essere al lavoro su, nuova IP dedicata al mondo delle quattro ruote, in uscita durante l'estate su PlayStation 4 (con supporto per PS4 Pro), Xbox One e PC Windows.

Gravel è un racing game basato sulle corse off-road che presenta varie modalità come Wild Rush, Cross Country, Speed Cross e Stadium Circuit. Il gioco è realizzato con l'Unreal Engine 4, inoltre Milestone ha annunciato anche Gravel Channel, show TV che accompagnerà i giocatori nella scalata al successo.

Per saperne di più su Gravel vi rimandiamo alla nostra prova del gioco, ricordandovi che il titolo sarà disponibile dalla prossima estate su tutte le piattaforme citate in apertura.