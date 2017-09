Milestone annuncia la line-up e le attività per la Milan Games Week 2017

annuncia la sua partecipazione a, uno degli appuntamenti più attesi del settore in Italia, in programma a Milano (Fiera Milano Roh) dal 29 settembre al primo ottobre.

Milestone vi aspetta presso il padiglione Xbox (Stand A2 Padiglione 8) per un'esperienza all’insegna della simulazione motociclistica pura. Per tutta la durata della fiera sarà possibile partecipare a competizioni a tutto gas e vivere tutte le emozioni del campionato della MotoGP e del Motocross, in una delle 4 postazioni dedicate a MotoGP 17 e MXGP3 The Official Motocross Videogame.

Inoltre venerdì 29 settembre alle 12:00, in diretta dalla fiera e dallo studio di MiXer, Michele Caletti (R&D Programmer) ci parlerà di Gravel, nuova IP dello studio milanese.