Milestone annuncia Supercross The Game per PC, PS4, Xbox One e Switch

A sorpesa,ha annunciato, nuovo gioco di corse dedicato al mondo delle due ruote e in particolar modo all'omonima disciplina figlia del Motocross.

Monster Energy Supercross The Official Videogame sarà disponibile dal 13 febbraio 2018 su PlayStation 4, Xbox One e PC Windows (versione retail e Steam) e successivamente anch su Nintendo Switch. Il trailer di debutto (visibile in apertura della notizia) mostra anche i loghi di App Store e Google Play, il gioco dovrebbe quindi arrivare anche su dispositivi mobile con sistema operativo iOS e Android.

In calce trovate i primi screenshot di Monster Energy Supercross The Official Videogame, per maggiori dettagli vi rimandiamo alla pagina Facebook ufficiale del gioco.