Milestone firma un accordo di distribuzione con Koch Media

ha annunciato di aver firmato una accordo di distribuzione con la compagnia tedesca. La partnership entrerà in vigore da subito per il rilascio di, e sarà altrettanto valida per, e per un titolo non ancora annunciato su cuista attualmente lavorando.

"Siamo entusiasti di iniziare questa collaborazione con Milestone per i suoi prossimi titoli. Il talento e l'attenzione alla qualità dimostrata da Milestone, l'hanno condotta ad essere uno dei maggiori publisher nel suo genere. Ci dedicheremo a guidare questi titoli verso il successo, mentre lavoriamo insieme per le loro pubblicazioni", il commento di Koch Media. Anche Luisa Bixio, vice presidente della casa milanese, si è dichiarata soddisfatta di aver stretto una collaborazione con Koch Media: "una compagnia forte e rispettata nel mercato UK, che aiuterà Milestone a far crescere ulteriormente la domanda dei clienti nei confronti dei loro prodotti".