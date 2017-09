Milioni di guardiani attivi in Destiny 2, secondo quanto riportato da Bungie

Il lancio diè avvenuto da pochissimo, e ancora non ci sono numeri ufficiali che attestino quante copie sono state vendute dal gioco, maha anticipato un piccolo indizio che lascia intuire quanto sia popolare questo attesissimo nuovo capitolo: si parla di "milioni" di Guardiani attivi, impegnati a combattere.

O almeno, questo è ciò che si evince dalle parole del Community Manager Deej, in un post pubblicato sul blog ufficiale. "Con la mente piena di ricordi ed il cuore pronto all'azione, abbiamo lanciato Destiny 2", si legge. "Da allora, milioni di guardiani sono fuggiti dalla città sotto attacco per raggiungere 'in sicurezza' la Fattoria".

Naturalmente, si tratta di un'informazione poco precisa, che non ci permette di intuire quante copie siano state vendute o quanti giocatori realmente attivi ci siano, dato che ogni utente può creare più di un Guardiano in Destiny 2. Tuttavia, l'entusiasmo del messaggio lascia intuire che il numero di giocatori sia effettivamente sorprendente, e probabilmente non molto distante dalla quantità di copie acquistate dagli utenti.

Per saperne di più, in ogni caso, dovremo attendere informazioni ufficiali e dettagliate riguardo ai dati di vendita.

Secondo voi, Destiny 2 è già un successo assicurato?