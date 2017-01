ha annunciato cheè disponibile ora per PC e dispositivi iOS e Android. Il titolo si presenta come un'avventura punta e clicca in vecchio stile che combina l'esplorazione ad elmenti da puzzle solving.

Il gioco è ambientato in Norvegia, nell'anno 1920, e ci permette di vestire i panni di Ruth, una giovane ragazza che assisterà all'evento che cambierà la sua vita: la comparsa di un extraterrestre. Potete dare uno sguardo al release trailer del gioco pubblicato dal publisher machineboy e ad una galleria di immagini rispettivamente in apertura e chiusura di articolo.

Milkmaid of the Milky Way è disponibile ora per PC e dispositivi iOS e Android. Segnaliamo che il titolo è attualmente scontato del 20% su Steam.