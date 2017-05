Minecraft: annunciati nuovi DLC Pack ed un nuovo update su console

: Il teamè entusiasta di annunciare l’arrivo di tantissimi DLC e un update per le Console Edition, inclusa la versione per Nintendo Switch.

Adventure Time Mash-up Pack

Divertiti con principesse, eroi, cattivi e tutti i personaggi di Adventure Time nella scoperta dei regni della Terra di Ooo, senza perderti la colonna sonora: ♪ Adventure Time, c’mon grab your tools, we’re going to a very blocky world… With Jake the Dog and Finn the Human, plus a bundle of their friends, it’s Adventure Time… the Mash-Up!♪ Disponile a partire da $5.99.

Magic: The Gathering Skin Pack

Dimostrati il più forte Planeswalker nel Multiuniverse con il nuovo pack Magic: The Gathering Skin Pack, in arrivo da oggi su console. Disponibile a partire da $2.99.

Update Console Edition

Nuove funzioni da 1.11 e 1.12: tra queste potrai trovare Shulker Box e Shell, nuove colorazioni di blocchi, calcestruzzo, polvere di calcestruzzo, glazed terracotta, fusione di pepite di ferro, più opzioni di combustili per fornace, nuovi Note Blocks e numerosi suoni mai sentiti.