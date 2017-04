hanno annunciato chesarà disponibile dal prossimo 11 maggio, inizialmente solo in formato digitale scaricabile dall'eShop e in seguito in arrivo anche in formato retail.

Minecraft Nintendo Switch Edition includerà varie migliorie tecniche, nuove opzioni per il multiplayer e il pacchetto Super Mario Mashup Pack. Il prezzo non è stato ancora comunicato.

Non è chiaro al momento se Minecraft Nintendo Switch Edition integrerà anche il marketplace, una delle grandi novità in arrivo nel gioco Mojang durante la primavera, restiamo in attesa di saperne di più.