Digital Foundry ha pubblicato un video comparativo che mette a confronto le versioni Switch e PlayStation 4 di Minecraft. Il gioco è recentemente arrivato sulla console Nintendo sfoggiando un comparto tecnico discreto, ma non eccezionale, in parte minato dalla, sia in modalità casalinga che portatile.

Nonostante questo limite (che potrebbe essere rimosso in futuro con una patch) Minecraft Switch Edition si presenta come una delle versioni più complete del gioco di Mojang, includendo anche il Super Mario Mashup Pack, che include skin e oggetti dedicati a Mario, Luigi, Toad, Wario e agli altri personaggi della serie Nintendo. Per saperne di più vi rimandiamo al confronto di Digital Foundry con la versione PS4, che potete visualizzare in calce alla notizia.