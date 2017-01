Minecraft Education Edition: Microsoft annuncia tantissime novità

Da gennaio 2016 oltre 75.000 fra studenti e insegnanti sono impegnati nelle aule di tutto il mondo a creare, esplorare e imparare usando. Oggiè lieta di presentare delle importanti novità che renderanno l’esperienza d’uso ancora più completa e interessante.

I feedback forniti dai docenti continuano ad essere parte integrante di Minecraft: Education Edition. La prima novità riguarda quindi il programma Minecraft Mentors – la community che collega i nuovi docenti con quelli che hanno già esperienza nell’insegnamento con Minecraft. Il programma includerà 60 Global Minecraft Mentor in rappresentanza di 19 paesi in tutto il mondo.

A rappresentare l’Italia sarà Marco Vigelini, promotore dei laboratori gratuiti di programmazione per bambini CoderDojo ad Allumiere e Civitavecchia e pioniere nell’utilizzo del videogioco come elemento complementare nella didattica all’interno della scuola. Marco, infatti, è stato il primo Minecraft Educator in Italia. Nel 2015 ha introdotto Minecraft come strumento di apprendimento nella scuola dove insegna, ha creato e reso disponibile a livello mondiale il modulo educativo, quello della Geometria, a cui ne sono seguiti altri, sempre caratterizzati dall'interazione tra il mondo fisico e quello virtuale. Tra questi, ad esempio, "Kids exhibiting at the Louvre Museum", con cui i bambini espongono i lavoretti realizzati a scuola in un Louvre virtuale, "Il Mondo di Pinocchio" attraverso cui possono raccontare i motivi per cui hanno trovato interessante un libro "vero" letto a casa e il perché i propri compagni dovrebbero provare a leggerlo, cercando inoltre di rappresentare, sotto forma di Pixel Art i personaggi che li hanno affascinati. Atri esempi sono i mondi dell'Alfabeto, dell'Addizione e della Sottrazione, con cui i bambini dei primi anni di elementare si mettono sulle tracce di lettere e numeri smarriti e con carta e penna scrivono parole o risolvono piccole operazioni.

Per quanto riguarda la disponibilità di nuove funzionalità, oggi viene annunciato il passaggio di Minecraft Education Edition alla Versione 1.0, che porta con sé una serie di nuove importanti funzionalità:

Global Pause per prendere un breve break

Nuove caratteristiche di accessibilità come il text to speech, che consente a chi abbia difficoltà di lettura, di ascoltare quello che viene scritto in chat dagli altri giocatori, grazie alla riproduzione del testo attraverso un sistema vocale intelligente

UI aggiornata con impostazioni semplificate per una gestione più semplice

Altezza massima del Mondo aumentata a 256 blocchi per offrire maggiori possibilità di costruzione

Gameplay completo dalla Prima Notte alla End Dimension

Igloo e Orsi Polari nei Biomi innevati

Processo di caricamento semplificato per gli educatori con il supporto dei file .mcworld

Mentor of the Week: ogni settimana un Mentor diverso pubblicherà blogpost, livestream, video e altri contributi con l’obiettivo di condividere con tutta la community feedback, commenti, esperienze e spunti utili da applicare nelle aule scolastiche. Marco Vigelini racconterà la sua esperienza nella settimana del 20 febbraio.