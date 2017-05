Minecraft: in arrivo un pacchetto mashup dedicato ad Adventure Time

È in arrivo un nuovo mashup pack per Minecraft, questa volta dedicato al coloratissimo mondo di Adventure Time. Il sandbox di Mojang e Microsoft riceve così un nuovo contenuto dedicato a un franchise, caratteristica che contribuisce al suo duraturo successo.

"È l'ora dell'avventura" in Minecraft. Con il pacchetto mashup dedicato ad Adventure Time i giocatori potranno unirsi a Finn e Jake per proteggere gli abitanti della Terra di Ooo, o semplicemente scorrazzare nel coloratissimo mondo della popolare serie animata. Recentemente Minecraft è stato reso disponibile anche su console Nintendo Switch. Sebbene il titolo giri ad una risoluzione di 720p sia in modalità docked che portatile, gli sviluppatori stanno cercando di risolvere i problemi che impediscono un output di 1080p quando la console è collegata al televisore.

Il pacchetto di Adventure Time per Minecraft sarà disponibile a breve per le edizioni pocket, PC e console.