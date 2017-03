Minecraft: l'aggiornamento di domani introduce il nuovo mini gioco

Se avete apprezzato l'Elytar Glider, introdotto con l'update natalizio di Minecraft, amerete di certo il prossimo aggiornamento in arrivo per il sanbox di Mojang. Da domani, i giocatori potranno divertirsi con un nuovo mini gioco gratuito chiamato "Glide".

Inizialmente la nuova attività avrà a disposizione una sola mappa, e le modalità previste sono Time Attack e Score Attack; non mancherà inoltre la possibilità di sfidare altri giocatori online. Le lobby per le versioni console di Minecraft (PlayStation 4 e Xbox One) possono ora ospitare fino a 16 partecipanti.

Augurandovi buona visione, vi ricordiamo che l'aggiornamento è del tutto gratuito, e verrà distribuito domani per le edizioni console del popolarissimo titolo sviluppato da Mojang.