Minecraft: l'Halo Mash-Up Pack arriverà su Nintendo Switch in autunno

hanno annunciato l'arrivo dell'su. Il pacchetto di Texture è già disponibile su Xbox One e Xbox 360 e presto arriverà su Switch e altre piattaforme.

Le versioni che riceveranno l'aggiornamento Better Together potranno in futuro accedere al pacchetto dedicato ad Halo, il quale sarà scaricabile su Windows 10, iOS, Android, Oculus Rift, Nintendo Switch, Apple TV, Samsung Gear VR e Amazon Fire TV.

Mancano all'appello le edizioni per PlayStation 3, PlayStation 4 e PlayStation Vita, le quali non supportano i contenuti condivisi. Microsoft ha fatto inoltre sapere di essere al lavoro per capire se sia possibile esportare il Mario Mash-Up Pack su altre piattaforme.