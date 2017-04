Minecraft: Microsoft annuncia l'imminente arrivo del Marketplace

: Il team diannuncia l'arrivo del Marketplace: il programma, disponibile a partire da questa primavera con ildarà l’opportunità agli appassionati di caricare, scaricare e giocare a divertenti creazioni della community all’interno del gioco stesso sulla piattaforma(mobile e PC Windows 10).

L’idea è quella di dare a tutti i giocatori su mobile e Windows 10 accesso ad un catalogo sempre più aggiornato con elementi divertenti, curati e creati dal team Minecraft, e allo stesso tempo di permettere agli appassionati di condividere le loro creazioni con tutta la community. Al lancio sarà disponibile un catalogo di divertenti mappe, texture packs, mini games e molto altro, creati da alcuni membri della community come BlockWorks, Noxcrew e Qwertyuiop The Pie.



Per rendere possibile tutto questo, stiamo introducendo Minecraft Coins, che i giocatori potranno raccogliere attraverso acquisti in-app con soldi reali direttamente dai loro device. Considerando che i gli appassionati di Minecraft spesso giocano su molteplici device, il team Minecraft sta lavorando per introdurre l’acquisto di contenuti su diversi device, tutto questo attraverso gli account Xbox Live.

Minecraft Marketplace sarà rilasciato questa primavera con l’aggiornamento 1.1 Discovery per Pocket Edition e Windows 10 Edition.