Minecraft: nessuna novità per l'arrivo del programma Better Together su PS4

hanno recentemente pubblicato l'aggiornamentodisu Xbox One, Windows 10, Android, iOS e Nintendo Switch: grazie a questo update sarà possibile giocare attraverso un singolo account indipendentemente dalla piattaforma posseduta.

L'aggiornamento non è ancora disponibile su PlayStation 4 a causa di una precisa scelta di Sony, la quale non vuole prendere parte all'iniziativa motivando la sua decisione, tra le altre cose, con la volontà di avere una maggior controllo sulle attività online degli utenti PSN, così da proteggere i più giovani da eventuali icontri non desiderati.

Mojang ha pubblicato una nuova pagina FAQ sul sito di Minecraft spiegando che l'obiettivo è qullo di far arrivare l'aggiornamento Better Together anche su PlayStation 4, tuttavia al momento non ci sono novità da segnalare a riguardo. Le trattative tra le due parti continuano ma allo stato attuale non è possibile dire con certezza se e quando l'update farà la sua comparsa sulla piattaforma Sony.