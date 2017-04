Minecraft: Nintendo Switch Edition girerà a 60fps e avrà mondi più vasti

Nel corso di una livestream trasmessa da Microsoft e Mojang sono emersi nuovi dettagli sulla versione di Minecraft per Nintendo Switch. Oltre alla possibilità di poterlo giocare sia sul televisore che in modalità portatile, la versione per l'ibrida includerà diverse migliorie rispetto a quella pubblicata su Wii U.

Minecraft: Nintendo Switch Edition permetterà ai giocatori di creare mondi molti più vasti, per l'esattezza circa tredici volte più grandi di quanto fosse possibile sulla precedente home console della grande N. Le dimensioni, tuttavia, rimangono più contenute di quelle raggiungibili su PlayStation 4 e Xbox One.

Per quanto riguarda il comparto tecnico, su Nintendo Switch Minecraft girerà a 60 fps, allineandosi così allo standard definito dalle altre console. Il team è attualmente al lavoro per permettere il trasferimento delle creazioni da Wii U a Switch, ma con tutta probabilità questa feature non sarà disponibile al lancio del gioco. Minecraft: Nintendo Switch Edition è atteso su Nintendo Switch l'11 maggio 2017.