Minecraft sarà presente all'evento Firenze dei Bambini

: E' uno speciale evento quello che si apprestano a vivere i bambini il 20 e 21 maggio in occasione del festval "": tra le mura del Museo Novecento vedra' la luce la "Citta' del Futuro" dove i ragazzi avranno modo di esprimere la propria creativita’ attraverso le nuove tecnologie.

“Utilizzeremo Minecraft, il gioco per PC piu’ amato al mondo, per avvicinare all’arte i bambini.” spiega Marco Vigelini tra i 60 educatori Minecraft riconosciuti nel mondo e che ha introdotto per primo questo gioco come strumento didattico nella scuola italiana. “Il Museum of London e la Tate Modern hanno gia’ realizzato dei mondi Minecraft con l’intento di far osservare ai bambini la Londra artistica del ‘900 oppure rivivere il Grande Incendio della città londinese del 1666. Insieme a MUS.E abbiamo deciso di andare decisamente oltre, dove nessun museo fino ad ora aveva provato ad andare. I ragazzi vestiranno i panni dell’artista e, per la prima volta al mondo, i lavoretti realizzati fisicamente in quei due giorni all’interno degli spazi del Museo Novecento verranno “esposti” negli spazi virtuali dello stesso Museo Novecento ricostruito in Minecraft. Insieme all’aiuto di Creatubbles.com (piattaforma sociale sicura per bambini), del team Shapescape (costruttori di mondi Minecraft) e di youtuber internazionali come Adam Clarke e Stephen Reid abbiamo messo a disposizione per i bambini di tutto il mondo l’intero centro città di Firenze interamente ricostruito in Minecraft, blocco dopo blocco.”

“Oltre alla possibilita’ di permettere ai ragazzi di esibire i propri manufatti artistici nel Museo Novecento virtuale e far conoscere la bellezza di Firenze ai bambini di tutto il mondo” – spiega Giovanni Carta, responsabile per MUS.E dell’area comunicazione e relazioni esterne ” l’idea di Minecraft ci è piaciuta perchè lo utilizzeremo anche come strumento per veicolare ai giovani i contenuti del progetto Replicate. I ragazzi avranno infatti modo di interagire con alcuni personaggi i quali spiegheranno come le soluzioni individuate nel progetto Replicate – mobilità sostenibile, efficienza energetica, sviluppo dell’Internet Of Things – possano migliorare la qualita’ della vita di ogni cittadino, dimostrando il positivo impatto delle tecnologie innovative.”

Tecnicamente le creazioni artistiche dei ragazzi verranno digitalizzate e condivise attraverso la piattaforma sociale sicura per artisti di tutto il mondo realizzata dalla startup giapponese Creatubbles. Per mezzo della mod Creatubbles queste digitalizzazioni verranno trasformate facilmente in quadri Minecraft pronti per essere affissi ed esibiti all’interno del Museo Novecento virtuale: si passera’ da un museo fisico ad uno virtuale, esponendo pero’ il vero manufatto artistico realizzato fisicamente dal bambino. Il mondo Minecraft per “Firenze dei Bambini” sara’ reso disponibile sul sito del Museo Novecento a partire da lunedì 23 Maggio con tutte le istruzioni per permettere ai bambini di continuare ad esporre le proprie creazioni ed apprezzare le ricchezze artistiche dell’intera citta’ di Firenze visitandola virtualmente.