Minecraft Story Mode Season 2 è stato classificato in Australia

Il primo episodio diè comparso su un ente di classificazione australiano, lasciando intendere che l'avventuraambientata nell'universo dipotrebbe ricevere una seconda stagione.

Come potete vedere nell'immagine che vi abbiamo riportato in calce alla notizia, il primo episodio di Minecraft Story Mode: Season 2 classificato in Australia avrebbe pure un titolo: "Hero in Residence". Vi ricordiamo che la prima stagione di Minecraft Story Mode ha debuttato nel 2015, raccogliendo un discreto successo di critica e pubblico.

Naturalmente, vi invitiamo a prendere la notizia con le pinze prima di una eventuale conferma ufficiale comunicata da Telltale. Vi farebbe piacere una seconda stagione di Minecraft Story Mode?