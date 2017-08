Minecraft Story Mode Stagione 2: il secondo episodio uscirà il 15 agosto

Nella giornata di oggiha annunciato tramite i propri canali social la data di uscita di, il secondo episodio della seconda stagione di

i giocatori in attesa del nuovo capitolo dell'avventura non dovranno attendere molto, Giant Consequences sarà infatti disponibile a partire dal prossimo 15 agosto su PC, Mac OS, iOS, Android, PlayStation 4 e Xbox One. In attesa di scoprire cosa accadrà a Jesse e compagni, che ora dovranno fare i conti con un dispositivo di immane potenza e un nemico colossale in grado di polverizzare Beacontown, rimandiamo alla recensione del primo episodio, promosso sulle pagine di Everyeye con un 6.5.