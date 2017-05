Sebbene sembrasse inizialmente in arrivo su Switch il 27 giugno farà il suo debutto sull'ibrida dia partire solo dal prossimo 18 luglio, almeno stando a quanto a quanto indicano diversi retailer online come Amazon, Target e Best Buy.

Non possiamo parlare di un'informazione ufficiale finché non sarà Mojang ad esprimersi sulla questione; vi invitiamo dunque ad attendere novità nelle prossime settimane.

Minecraft Story Mode propone un'avventura in stile Telltale Games suddivisa in episodi, che segue le vicende di Jesse e i suoi compagni. Il titolo è disponibile PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3, Xbox 360, Wii U, PC Windows, macOS, iOS e Android.