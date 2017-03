Minecraft: Story Mode - The Complete Adventure uscirà su Switch il 27 giugno

Come riportato da numerosi rivenditori tra i quali Amazon e GameStop, Minecraft: Story Mode - The Complete Adventure arriverà su Nintendo Switch il 27 giugno 2017 al prezzo di 39,99 $. L'avventura di Telltale Games uscirà sull'ibrida in un pacchetto che comprende oltre ai cinque episodi base anche i 3 DLC.

Il titolo, originariamente pubblicato nel 2015, porta i giocatori all'interno di un'avventura in stile Telltale Games suddivisa in episodi, che segue le vicende di Jesse e i suoi compagni. Minecraft: Story Mode è già disponibile su PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3, Xbox 360, Wii U, PC Windows, macOS, iOS e Android, mentre l'edizione completa per Nintendo Switch è attesa per il 27 giugno.