Minecraft Switch Edition: Digital Foundry analizza la patch 1.06

Nella giornata di ieriha pubblicato la patch 1.06 per: questo update aggiunge il supporto per la risoluzione 1080p in modalità TV e apporta varie migliorie tecniche, come evidenziato da Digital Foundry.

Il principale miglioramento riguarda proprio il supporto per i 1080p per il gioco eseguito su TV, mentre non ci sono ovviamente differenze in mobilità, in questo caso la risoluzione è sempre pari a 720p. Migliorato anche il Texture Filtering mentre non ci sono novità per quanto riguarda la distanza di rendering e le dimensioni totali della mappa.

Persistono invece i problemi al framerate, non sempre stabile, non è escluso però che le problematiche in questione non possano essere risolte con un prossimo update.