Minecraft Switch Edition è in fase di sviluppo

Durante l'evento di presentazione di Nintendo Switch a Tokyo,hanno confermato cheè attualmente in fase di sviluppo per la nuova piattaforma della casa di Kyoto.

Purtroppo gli sviluppatori non hanno rivelato altri dettagli riguardo al porting di Minecraft per Switch e anche la finestra di lancio è avvolta nel mistero, il gioco dovrebbe in ogni caso essere pubblicato nel corso del 2017, probabilmente durante la seconda metà dell'anno.