ha pubbblicato una nuova patch per la versione Switch di: questo aggiornamento aggiunge, tra le altre cose, il pieno supporto per la risoluzione 1080p in modalità TV, mentre fino ad oggi il gioco girava asia in mobilità che in modalità casalinga.

L'update include anche nuovi tracciati, biomi e skin pack, oltre a risolvere bug e problemi tecnici di varia entità con l'obiettivo di migliorare la stabilità generale del gioco. Il changelog completo (in lingua inglese) è disponibile a questo indirizzo, vi consigliamo di scaricare subito la patch per poter godere di Minecraft in 1080p in modalità TV su Nintendo Switch.