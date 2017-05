Minecraft Switch: il team è al lavoro per raggiungere i 1080p in modalità docked

Digital Foundry ha pubblicato una video analisi per Minecraft Switch Edition, sandbox da poco disponibile anche sulla console ibrida di Nintendo. Il CTO di 4J Studios ha inoltre comunicato alla testata britannica che il team è al lavoro per raggiungere la risoluzione di 1080p in modalità docked.

Per la precisione, Richard Reavy ha dichiarato che gli sviluppatori stanno verificando la possibilità di raggiungere la risoluzione full HD quando Nintendo Switch è collegata al televisore con l'ausilio di un futuro update.

Come riportato in precedenza, la risoluzione di 720p è stata scelta per evitare possibili problematiche al gameplay durante il cambio di risoluzione. Per quanto riguarda l'analisi tecnica, Minecraft Switch Edition presenta la medesima qualità vista su PlayStation 4 e Xbox One, eccezion fatta, appunto, per la minor risoluzione. Il sanbox di Mojang gira a 60 fps sia in modalità dock che portatile, mantenendo tutti gli effetti. L'unica differenza risiede nella draw distance, che risulta notevolmente ridotta quando la console è scollegata dalla dock.

Lasciandovi all'analisi tecnica di Digital Foundry, vi ricordiamo che Minecraft Switch Edition è già disponibile per la nuova console di Nintendo.