Mini guida di Zelda Breath of the Wild tra le ricompense di My Nintendo

La mini guida (riscattabile cliccando qui ) include il primo capitolo (25 pagine, in formato PDF) della guida completa edita da Piggyback e offre un primo sguardo alle meccaniche di gioco, al combat system, al sistema di controllo e agli enigmi che incontreremo nella fase iniziale del gioco. Il volume è disponibile in lingua inglese, francese e spagnolo, purtroppo al momento non sembra essere prevista una versione con testo tradotto in italiano.

