Tramite un comunicato sulla pagina Steam del gioco,ha annunciato che a partire dalle 19:00 di oggisarà scaricabile gratuitamente per ventiquattro ore. Se riscatterete il titolo in questo arco di tempo, rimarrà vostro per sempre.

"Le vendite sono state scarse. È una brutta situazione e lo sappiamo. La nostra compagnia sta bene, e saremo in grado di sviluppare giochi fantastici in futuro. Più di ogni cosa, siamo delusi per quei giocatori che hanno creduto in noi e hanno comprato Mirage, ma hanno difficoltà a trovare altri utenti da sfidare. Vogliamo solo che il titolo su cui abbiamo lavorato per anni sia giocato". Approfitterete dell'occasione?