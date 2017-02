Miyamoto nutre ancora dei dubbi sulla Realtà Virtuale

Il creatore di Mario e Zelda, aveva già espresso in passato le sue perplessità in merito alla Realtà Virtuale, e in una nuova intervista rilasciata al TIME, Miyamoto ammette che molti dei problemi del passato riguardanti la VR sono stati eliminati, ma nutre ancora dei dubbi sulla tecnologia.

Ecco quanto dichiarato dal Representative Director della casa di Kyoto al settimanale statunitense:

“Dal punto di vista dell’interazione online, credo che siano stati risolti molti problemi, e anche noi guardiamo con interesse al settore della VR. Tuttavia vedere le persone utilizzare la Realtà Virtuale mi preoccupa. Probabilmente, ad esempio, se un genitore vedesse il proprio figlio giocare con la Realtà Virtuale potrebbe sentirsi allo stesso modo”.

Miyamoto ha inoltre aggiunto che una delle maggiori sfide per uno sviluppatore di giochi in Realtà Virtuale è quella di creare un qualcosa di breve durata ma allo stesso tempo avvincente. L’interesse per la Realtà Virtuale da parte della grande N è stato confermato in un’intervista anche dal presidente Tatsumi Kimishima.