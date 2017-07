Mizuguchi: non mi interessa il realismo, con i giochi voglio esperienze nuove

Durante un'intervista concessa a Waypoint, il celebre creatore diTetsuya Mizuguchi ha parlato dello stato attuale dell'industria, osservando che i videogiochi moderni hanno tutte le potenzialità per emozionare i giocatori, grazie alla possibilità di creare esperienze sensoriali del tutto nuove.

"Venti anni fa, quando ho iniziato a lavorare ai giochi di guida con SEGA, non avrei mai immaginato che i videogiochi avrebbero colpito i giocatori anche sul fronte emotivo. Molto tempo fa non c'erano colori, giusto qualche puntino sullo schermo e un sonoro elementare. Oggi abbiamo molta più libertà espressiva. Combinando i diversi elementi che compongono i videogiochi possiamo emozionare le persone." osserva Mizuguchi, sottolineando che i moderni tool di sviluppo non dovrebbero spingere gli sviluppatori a inseguire soltanto il realismo: "È noioso creare qualcosa che puoi vedere nella realtà. È il motivo per cui ho abbandonato il mondo dei racing game, visto che il suo obiettivo era quello di replicare l'esperienza di guida reale. Io voglio creare illusioni, voglio creare esperienze di intrattenimento nuove come Rez."

Siete d'accordo con le parole di Tetsuya Mizuguchi?