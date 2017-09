ha annunciato, nuovo titolo dedicato al robottone Gundam. Durante la conferenza Sony pre Tokyo Game Show, il publisher giapponese ha mostrato il primo trailer del gioco.

Potete vedere il video in apertura della notizia, Mobile Suit Gundam: Battle Operation 2 arriverà in Giappone nel corso del 2018 in esclusiva su PlayStation 4, nessuna conferma riguardo il possibile lancio sul mercato occidentale. Maggiori dettagli sul progetto verranno diffusi nei primi mesi del prossimo anno.