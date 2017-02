Mobius Final Fantasy celebra oltre 10 milioni di download con un evento speciale

ha annunciato che, RPG free-to-play disponibile per smartphone e PC, ha superato la quota di 10 milioni di download: per celebrare questo ottimo risultato, la compagnia ha in programma uno speciale evento a tempo limitato per il gioco, in concomitanza con il ventesimo anniversario di

L'evento sarà suddiviso in tre parti, durerà fino al 1° aprile, e permetterà ai giocatori di Mobius Final Fantasy di esplorare la misteriosa regione di Midgar. Durante questo periodo, sarà possibile ottenere oggetti esclusivi, e inoltre, fino al 28 febbraio, è prevista una campagna di bonus per il login che premierà gli utenti con vari oggetti utili nel gioco e ben 14 ticket per le evocazioni.