Mobius Final Fantasy: livestream previsto per oggi alle 12:00

ha annunciato che oggi alle 12:00 (ora italiana) trasmetterà uno speciale livestream dedicato a, spin-off della serie già disponibile su iOS e Android e in arrivo il 3 febbraio su PC.

La trasmissione (della durata di 90 minuti) potrà essere seguita in diretta su YouTube, al momento però non è chiaro quali siano i contenuti dello show, che vedrà la presenza di Yoshinori Kitase (Producer), Naoki Hamaguchi (Project Leader) e MC Sanshi. Curiosamente, il livestream partirà poco dopo la cerimonia per il trentesimo anniversario di Final Fantasy che si sta svolgendo in Giappone in queste ore.