Mobius Final Fantasy: nuovi dettagli sulla collaborazione con Final Fantasy 7

Dopo aver annunciato l'imminente arrivo disu PC,ha rivelato nuovi dettagli riguardo la collaborazione con. Di seguito, tutte le informazioni diffuse dal publisher.

Mobius Final Fantasy è un’avventura di ruolo totalmente nuova con una storia emozionante, una splendida grafica, la possibilità di personalizzare completamente i personaggi e un sofisticato sistema di battaglia a turni in stile gioco di ruolo. La versione PC sarà in Full HD e si adatterà a schermi di varie dimensioni, portando così l’emozione delle battaglie frenetiche su grande schermo permettendo ai giocatori di divertirsi con un’esperienza di gioco ancora più ricca.

Inoltre, il 7 di febbraio avrà anche inizio un evento speciale in collaborazione con Final Fantasy VII Remake. A proposito della collaborazione, Yoshinori Kitase ha dichiarato, "Oggi sono lieto di poter annunciare un evento di collaborazione tra i due giochi. L’evento avrà inizio il 7 febbraio, data in cui potrete vedere in azione un dream team formato da Cloud e Wol!".

Per celebrare la pubblicazione di Mobius Final Fantasy su Steam, gli utenti che installeranno e accederanno alla versione per PC del gioco avranno anche la possibilità di vincere una serie di oggetti di gioco tra cui dei biglietti abilità (Ability Tickets), un biglietto invocazione (Summon Ticket) e molto altro ancora. I premi verranno determinati dal numero di volte in cui la pagina web della campagna di lancio della versione per PC di Mobius Final Fantasy verrà condivisa e riceverà "Mi piace" sui social network tramite il pulsante "Share" di questa pagina web. Se il numero di condivisioni raggiungerà l’obiettivo prestabilito di 15.000, i giocatori riceveranno 10 biglietti abilità (Ability Tickets), il raro materiale Growstar e altri fantastici premi. Visita la pagina ufficiale della campagna per tutti i dettagli.