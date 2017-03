Molti studi giapponesi sono interessati a sviluppare giochi per Scorpio

La scorsa settimana,si è recato in Giappone per incontrare studi e publisher interessati a sviluppare nuovi progetti per Scorpio e Xbox One. Sebbene non siano ancora stati fatti annunci in merito, il responsabile della divisione Xbox si è detto fiducioso e conferma l'interesse degli sviluppatori giapponesi per le due console.

Rispondendo a una domanda su Twitter, Spencer ha infatti dichiarato che "Ci sono tanti sviluppatori giapponesi interessati a Xbox One e Project Scorpio. Ho visto tanti nuovi giochi, non posso diffondere dettagli sui prodotti delle terze parti ma quello in Giappone è stato davvero un grande viaggio."

Non ci resta quindi che attendere per saperne di più, una line-up con titoli di stampo orientale servirebbe a Microsoft per conquistare i sempre più numerosi appassionati del genere in Occidente e migliorare le vendite hardware in Giappone.