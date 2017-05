Momodora V si mostra in un primo video di gameplay

In occasione del Bitsummit di Tokyo, Nayan Ramachandran ha mostrato finalmente in azione(titolo provvisorio), primo episodio della serie di appartenenza a presentarsi in grafica 3D.

Come dichiarato da Ramachandran, il titolo è in via di sviluppo da poco meno di un anno (al momento, è in fase di Alpha), e prima di una release definitiva dovremo aspettare almeno altri due anni. Il gioco è in dirittura d'arrivo su PC, ma Bombservice si dichiara estremamente interessata ad una pubblicazione su console, avendo già aperto le trattative con Sony e Nintendo per il possibile approdo del gioco su PlayStation 4 e Switch.

Non ci resta che augurarvi una buona visione, in attesa di conoscere maggiori informazioni su Momodora V.