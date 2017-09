Monaco: What's Yours is Mine gratis su Steam fino alle 19:00

Dopo, gli utenti di Steam hanno la possibilità di aggiudicarsi gratuitamente un altro interessante titolo:, titolo in due dimensioni lanciato nel 2013 in cui dovremo calarci nei panni di astuti rapinatori.

La promozione è valida fino alle 19:00, avete dunque poco più di mezzora per agguantare il gioco. Per fare ciò non dovete fare altro che andare sulla pagina Steam di Monaco: What’s Yours is Mine e cliccare sul pulsante "Installa". In questo modo il titolo verrà aggiunto alla vostra libreria e rimarrà vostro per sempre. Chi approfitterà di questa occasione otterrà inoltre uno sconto del 10% sul preordine di Tooth an Tail, il nuovo progetto di Pocketwatch Games.