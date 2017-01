Monster Boy and the Cursed Kingdom arriverà anche su Switch

Il publisher FDG Entertainment e lo sviluppatore Game Atelier hanno comunicato che oltre alle già annunciate piattaforme di PlayStation 4, Xbox One e PC, Monster Boy and the Cursed Kingdom arriverà anche su Nintendo Switch.

Il titolo è un’avventura action / side scrolling dai toni vivaci e colorati, che trae ispirazione da Wonder Boy Monster World, gioco uscito su SEGA Mega Drive nel 1991. In questo omaggio agli amanti dei platform anni ’80/’90, Monster Boy sarà in grado di trasformarsi in 5 differenti creature, ognuna con un set di abilità differente. Potete visualizzare i primi 15 minuti di gameplay seguendo questo collegamento.

Monster Boy and the Cursed Kingdom uscirà nel 2017 per PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch.