Monster Boy and the Cursed Kingdom per Switch sarà presente alla Gamescom

La versione Nintendo Switch di, revival disviluppato con la collaborazione di Ryuichi Nishizawa, sarà presente allacon una demo giocabile che permetterà ai videogiocatori di provare la versione finale dell'area costiera.

Il publisher FDG Games ha inoltre pubblicato nelle scorse ore un breve trailer (che trovate a inizio pagina) in cui possiamo osservare alcuni spezzoni di gameplay e farci così una prima idea dell'atmosfera e dei toni della produzione. Il gioco offrirà un'avventura di oltre 15 ore e la possibilità di utilizzare sei personaggi, ognuno dei quali garantirà un'esperienza differente. La colonna sonora è a cura di Yuzo Koshiro, Motoi Sakuraba, Michiru Yamane, Keiki Kobayashi e Takeshi Yanagawa. Ricordiamo, infine, che Monster Boy and the Cursed Kingdom uscirà su PC, Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch, purtroppo la data di uscita rimane al momento ignota.