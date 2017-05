Monster Hunter 5 uscirà in esclusiva su PlayStation 4?

Dopo l'annuncio di, riprende quota il rumor che vorrebbeesclusiva PlayStation 4: l'insider Mr. Pointy aveva previsto l'arrivo disulla console della casa di Kyoto, per questo anche gli altri leak della stessa fonte stanno destando un discreto interesse.

Secondo quanto riportato da Mr. Pointy alla fine dello scorso anno, Sony avrebbe strappato a Capcom l'esclusiva console di Monster Hunter 5, il gioco uscirà quindi inizialmente su PlayStation 4 e in seguito probabilmente su PC, ma non su altre console. L'obiettivo sarebbe quindi quello di non far arrivare il titolo su Switch e Nintendo 3DS, tuttavia al momento si tratta solamente di speculazioni prive di conferma.

Monster Hunter 5 dovrebbe arrivare nel 2018, con supporto per il multiplayer online e un gameplay rivisitato per risultare più accessibile ai giocatori occidentali. Il grande successo di Monster Hunter X avrebbe convinto i dirigenti di Capcom ad accelerare i lavori sul quinto capitolo ufficiale, inoltre si parla di un possibile nuovo capitolo della serie Monster Hunter Portable che potrebbe arrivare su Switch e probabilmente 3DS. Vi invitiamo, come di consueto, a prendere quanto riportato con le dovute precauzioni, in attese di eventuali conferme o smentite da parte del publisher.