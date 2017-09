A quasi un anno dal debutto giapponese,approda finalmente in Europa: il gioco è adesso disponibile per l'acquisto su Nintendo 3DS, e per celebrare l'occasione la Grande N ha pubblicato un trailer di lancio che ci offre una breve panoramica della storia e delle meccaniche di gameplay.

Sulle nostre pagine Giovanni Calgaro ha premiato il titolo con un ottimo 8.8 affermando che "Monster Hunter Stories potrà anche essere uno spin off, ma non ha nulla da invidiare ai fratelli maggiori. [...] Purtroppo, solo alcune sbavature sul fronte tecnico incrinano la solidità di un prodotto che, lo ripetiamo, rimane eccellente. Che voi siate novellini o cacciatori di lungo corso poco importa: Monster Hunter Stories non può mancare nella vostra softeca".