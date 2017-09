hanno quest'oggi annunciato l'arrivo di un nuovo DLC per Monster Hunter Stories ispirato alla celebre saga di. Il contenuto scaricabile arriverà il 28 settembre su 3DS, e per l'occasione è stato pubblicato un trailer apposito che potete visionare in cima alla notizia.

Tra le novità che questo nuovo DLC porta in dote troviamo la classica tunica verde di Link, la Majora's Mask per Navirou, l'introduzione di Epona come mostro cavalcabile, e la Master Sword tra le armi del gioco.

Lasciandovi alla visione del trailer, ricordiamo che Monster Hunter Stories è disponibile ora per Nintendo 3DS. Il DLC dedicato a Zelda sarà disponibile gratuitamente dal prossimo 28 settembre.