Monster Hunter Stories: nuovo video che illustra le meccaniche di gameplay

In occasione dell'imminente lancio in occidente dihanno pubblicato un trailer che offre una panoramica delle meccaniche di gameplay. L'esclusiva per consolearriva sui nostri scaffali quasi a undici mesi di distanza dalla pubblicazione giapponese.

Questo spin-off, dai toni più cartoon, mette i giocatori dei panni di un domatore di mostri piuttosto che in quelli del cacciatore visto nella serie principale. Per avere successo nei combattimenti sarà necessario trovare la giusta affinità con il proprio mostro.

Monster Hunter Stories, di cui una demo giocabile è già disponibile sull'eShop, arriverà nel nostro paese l'8 settembre in esclusiva per le console della famiglia 3DS. Per conoscere maggiori dettagli sull'RPG, vi invitiamo a consultare la nostra recensione.