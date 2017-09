Sul canale YouTube di Nintendo Italia sono stati pubblicati i primi due episodi di "", la miniserie animata realizzata per promuovere il lancio di, disponibile dallo scorso 8 settembre in Europa e Nord America.

La miniserie introduce i principali protagonisti dell'avventura e permette di scoprire alcune delle creature che incontreremo nel corso del gioco. Gli episodi possono essere visti direttamente su questa pagina, l'audio è in lingua inglese e al momento non sono disponibili sottotitoli in italiano.

Monster Hunter Stories è disponibile in Occidente da venerdì 8 settembre in esclusiva sulle console della famiglia 3DS e 2DS.