A settembre giungerà nei territori occidentali, spin off in salsa JRPG in uscita su Nintendo 3DS.

A differenza dei capitoli canonici, questo nuovo episodio sembra puntare su una narrativa d'impatto, in grado di approfondire l'evoluzione del mondo di gioco e la sua mitologia. Monster Hunter Stories sarà disponibile in Europa dal prossimo 8 settembre in esclusiva sulle console della famiglia 3DS, una demo giocabile arriverà il 10 agosto sul Nintendo eShop.