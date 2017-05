ha pubblicato un nuovo video per mostrare i contenuti del "Summer Update" di. Il prossimo aggiornamento gratuito sarà distribuito durante l'estate e includerà interessanti novità.

Tra le nuove caratteristiche segnaliamo la presenza di nuovi oggetti per la personalizzazione dei personaggi e dei mostri, oltre allo sblocco di nuove abilità e potenziamenti non ancora specificati. Monster Hunter Stories è già disponibile in Giappone e arriverà in Europa e Nord America durante l'autunno, nessuna conferma invece per quanto riguarda la distribuzione occidentale degli Amiibo dedicati al gioco.