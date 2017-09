Monster Hunter World: 20 minuti di gameplay in co-op a 4 giocatori

Durante il Tokyo Game Show 2017,ha mostrato un nuovo livestrem di gameplay dedicato alla versione PlayStation 4 di

A partire dal minuto 14:30 circa, il filmato che trovate in cima alla notizia presenta oltre 20 minuti di gameplay giocato in co-op a quattro giocatori. Interessante la scelta registica adottata, che ci consente di osservare l'azione da ogni punto di vista grazie all'utilizzo dello split-screen (feature non presente nel gioco stesso).

Monster Hunter World sarà disponibile dal 26 gennaio 2018 su PlayStation 4 e Xbox One, mentre arriverà su PC qualche settimana più tardi. Qui trovate la sequenza d'apertura del gioco.