Monster Hunter World: 24 minuti di gameplay dal TGS 2017

Anchesi è presentato al Tokyo Game Show 2017 con una nuova demo giocabile. Famitsu ha avuto occasione di provare il gioco con mano: in cima alla notizia vi abbiamo proposto un video gameplay di 24 minuti tratto dalla demo del titolo.

In occasione dell'evento giapponese, inoltre, è stata confermata la data di uscita di Monster Hunter World: il nuovo capitolo della saga targata Capcom uscirà in tutto il mondo il 26 gennaio 2018 su PlayStation 4 e Xbox One, mentre per la versione PC bisognerà attendere qualche settimana in più. Per i collezionisti sarà disponibile anche la Collector's Edition con una serie di bonus e contenuti aggiuntivi.

Per saperne di più sul titolo potete guardare la nostra Video Anteprima di Monster Hunter World.